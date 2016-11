Keskerakonna poliitikud ajavad visalt oma rida. Maaeluminister Martin Repinski on praegu seisukohal, et kuna arusaamatused tema kitsefarmis ja juustuäris ei ole ju seadusrikkumised, ei näe ta põhjust ministripostist loobuda. Kange kaelaga on praegu ka teine keskerakondlane, riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin, kes pole nõus ERRi ajakirjanikega enne suhtlema, kuni tema käest on vabandust palutud.

Kui "Aktuaalne kaamera" soovis Stalnuhhinilt küsida nn katuserahade jagamise kohta tuleva aasta eelarves, soovitas Stalnuhhin pöörduda fraktsioonijuhi Tarmo Tamme poole, kirjutas ERRi uudisteportaal. "Te kindlasti teate, et pärast seda, kui mind ei lastud debattidele, mina ei suhtle ERRiga,“ sõnas Stalnuhhin ja lisas, et ei raadio ega televisiooniga "ja nii see jääb“.

Stalnuhhin tuletas meelde 2014. aasta europarlamendivalimiste aega, mil Keskerakond saatis ta Raadio 4 venekeelsetele debattidele, kuid erinevalt IRLi ja EKRE vene keelt valdavate asendusesindajatega jäeti Stalnuhhin ukse taha põhjendusega, et tollane Keskerakonna esimees Edgar Savisaar valdab hästi vene keelt.

Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas lubas sekkuda ja teha Mihhail Stalnuhhinile selgeks, et parlamendi komisjoni esimehe positsioonis sellist käitumist lubada ei saa.

Mihhail Stalnuhhin sattus tähelepanu alla eelmisel aastal ja tänavu kevadel autoliisingu pärast. Rahvaesindaja lasi kuluhüvitistest tasuda kahe auto liisingumakset. Ühe autoga sõitis poeg ja teisega abikaasa. Stalnuhhinil enesel juhiluba ei olnudki. Riigikogu liige kinnitas tänavu jaanuaris, et naise käsutuses olnud autot kasutas ta avalike ja erakonna ürituste külastamiseks Narvas, Ida-Virumaal ja üldse kogu Eestis. Seadust ei rikutud.