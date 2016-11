Viimasel ajal tundub, et Eesti avaliku elu tegelased, ja eriti muusikud, on teinud teadliku valiku palju tervislikuma eluviisi kasuks.

Enam kellelegi pole uudis, et Tanel Padar on jätnud alkoholi ja tubaka pruukimise ning osaleb üha tublimalt spordivõistlustel. Kõvasti teeb trenni ka Ott Lepland, kes on spordipisikuga nakatanud ka sõber Andres Puusepa. Viimane lubas oma kihlatule, et saab pulmadeks vormi.

Karl-Erik Taukar rääkis saates “Hommik Anuga”, et aina harvemaks on jäänud öised burgeripeatused bändiga ja mehed võtavad tervisliku toidu teele kaasa. Kui aga vaadata Kristjan Kasearust nüüd ja aastaid tagasi, on vahe silmatorkav.

Seega, kui keegi veel püüab oma lodevat eluviisi vabandada sellega, et tervislikult söömiseks või jõusaalis käimiseks pole aega, siis mõelge – kui Eesti kõige nõutumad artistid leiavad nädalas kümnete kontsertide kõrval selle aja, siis leiate teie ka!