Jah, maailm tahab muutust. Ma tõesti ei tea, kuidas esindab muutust kuldlusikaga suus sündind Donald Trump, see eliitkoolide pätipoiss, miljonärivõsuke, kes silma paistnud pettuste, tüssamiste, pankrottimistega. Kuidas säärane on järsku uus tuul, tallutute-trambitute hääl? No kuulge!

Mu klassivennale Taavi Rõivasele tehti liiga, ta on hää poiss. Kuid Reformierakonnal on paljugi viga, alates nende põhjendamatust ülbusest-eneseuhkusest – vaadake mu nimekaimu, Jürgen Ligi. Nende vitsad teenis tegelikult välja Andrus Sellises-kriisis-tahaksin-elada Andke-mulle-mõni-pronksmees-ära-vedada Ansipi võõrandumine ja ülbus.

Üks hetk olid kolm maailma esiuudist (kui uskuda Eesti meediat) Donald Trumpi võit, Rõivase valitsuse kukkumine ja see, et kolm pässi ühes nurgataguses teatris tegid ühe etenduse täispäi. Mulle see sobis.

Aga Eesti sai endale praegu natuke julgema Reformierakonna valitsuse. Mis kuradi vasakpööre. Tõsi, Keskerakonnal on mingi nõme leping Ühtse Venemaaga, aga kui me parteiprogramme ja ideid vaatame, siis enim esindab Eestis Ühtset Venemaad EKRE: Eestimaa eestlastele, heteroperekond kui iseväärtus, meedia kontrollimine jne. See on uus tuul: maakera pöördub taaskord itta.

Majanduse keeles koalitsioonilepe

Uus koalitsioonileping hõikab välja: „Meie peamine väljakutse on Eesti rahvastikuprobleemide lahendamine. Eesti elanike arvu taas tõusule viimiseks soovime tõsta kõigi inimeste heaolu, pikendada tervelt elatud aastaid ja kutsuda kõiki Eestist lahkunud inimesi kodumaale naasma. Iga seaduseelnõu ja programmiline dokument peab panustama rahvastikukriisi lahendamisse ja väljarände pidurdamisse.“ See on ilus, väga üldine, nagu kogu see dokument, aga ilus.

Jah, me peame meeles pidama, et küsimus ei ole vaenlases – isegi kui NATO, putinoidid ja Eesti pisiparteid meid seda tahavad uskuma panna. Väike vaenlane, nagu peded või venelased või Venemaa poolt vaadates natsistlik Baltikum või Ukraina, on mobiliseeriv, võimu põhjendav element, aga mitte reaalne oht, eks.

Aga mul on kahju, et kogu koalitsioonileppe keeleks on majanduse keel. Ma tuletaksin meelde, et kapitalism, vabaturumajandus on napilt sadakond aastat vana. Ja et vaba turg ei ole kunagi olnud vaba. See, et me kõik pangale midagi võlgu oleme, on tinglik kokkulepe, teatav võimumehhanism. Keegi ei jääks vaeseks ega kaotaks midagi, kui praegu tuleks välja valitsuse määrus või memorandum, et kõik õppe- ja eluaseme- ja tarbimislaenud on korraga kustutatud. Seesuguseid asju tegid vanasti kuningad, aga praegune demokraatia enam nii ei luba.

Mingis mõttes on uus valitsus ehtne parempoolne valitsus. Reformierakond võiks nende üle uhke olla. See on nagu natuke värskem-ärevam-lootusrikkam reformivalitsus, ja mul on sellest kahju. Mida me siin näeme: majanduse elavdamine, dividendide tulumaksuvähendus, riigiettevõtete osaline erastamine jne. Astmeline tulumaks? Kuulge, meil on kogu aeg kehtinud astmeline tulumaks, vaesed on pidevalt rohkem maksnud. Käibemaksu vaadates: kui Jürgen Ligi ostab paki piima, siis ta maksab säält käibemaksuna palju väiksema tüki oma palgast kui Jürgen Rooste, ehk vaesemad maksavad koguaeg rohkem. See väike nihe praegu ei ole küll mingi sotsialistlik kuritegu, et väiksema palga saajad pisutki rohkem kätte saavad.

Maksumuudatustega poolel teel

„Alkoholi ja suhkru liigtarbimise vähendamiseks tõstame õlle, kääritatud jookide ja veini aktsiisi ning maksustame kõrge suhkrusisaldusega joogid“. See on fifty-sixty-lahendus, kõik saavad aru, et seda maksuraha on meil vaja, et keegi ei jäta joomata ja et lapsed ikka kaanivad Coca-Cola kompanii tooteid samas mahus. Mingis mõttes on see kahepalgeline tervisepoliitika. Me ei jäta oma pahesid – mina joon ikka, mu poja tahab ikka limpsi, eks. Me teame seda.

Siit tulevad meelde Repinski kitsed. Noh, see on muidugi piinlik, aga Michali ja Rosimannuse pättused? Kuulge, meil pole vaja topeltstandardeid, kuigi ma olen üldiselt päri: säärase pagasiga mehed ei tohiks (tipp)poliitikas olla. See räpp, määrdumine, mida nad endaga kaasas kannavad, on ohtlik.

Koalitsioonilepingus on ka paar punkti, mille teostumist ma väga-väga näha tahan: „Muudame valimiskampaaniad ideedepõhiseks, mitte raha- ja mahupõhiseks. Suurendame erakondade rahastamise läbipaistvust ja tugevdame järelevalvet.“ ja „Vähendame soolist palgalõhet“. See on kirja pandud realistlikult, kuigi mulle meeldiks siin sõna „kaotame“.

Mulle oleks väga meeldinud, kui oleks läinud läbi ka Vabaerakonna demokraatiapakett, mis vähendaks erakondade ja riigikoguliikmete võimalusi end võimu juures liiga mugavalt ja liiga rikkalt tunda. Üldse: praegused maksumuudatusideed on ilusad, aga jäävad poolele teele. Ma saan aru, nii tuleb välja, kui keskteed otsitakse. Aga vabandus, et äriettevõtted hakkaksid mustalt maksma ja tulusid peitma, näitab ainult seda, et see 1%, kes haldab üle 90% Eestis liikuvast rahast, ei taha seda kohe üldse jagada. Asi pole üldse selles, et edukamaid karistatakse.

Ilus on see, et kaitsekulutuste kõrval on välja hõigatud, et „Seame eesmärgiks viia teadus- ja arendustegevuse rahastamise 1 protsendini SKTst.“ Tegelikult peaks kultuuri osa olema ka selline. Ma tuletan meelde Põhjamaade eeskuju: 1970ndate Rootsis olid suurimad maksumaksjad ABBA liikmed ja Astrid Lindgren, kes vaikides kannatas astmelise tulumaksu all, makstes vahel rohkem, kui teenisid. Sääraseid andeid ei saa tehislikult luua, aga neid ei teki, kui pole selleks võimalusi. Kui me teadlikult panustaksime kultuuri samavõrra nagu kaitsepoliitikasse, siis tooks see varsti palju rohkem tagasi. See on äri, see on investeering. Andke inimestele võimalus luua ja te ei kahetse – eriti maailmas, kus tootev ja teenindav töö on vaikselt suremas.

Mulle meeldib ka põhimõte „eesti keele hoidmine ja areng on põhiseaduslik väärtus“, aga on piinlik, et seda nii halvas-kohmakas keeles väljendatakse.

Uus võimalus südamega vendadele

Inimlik on integratsiooni nägu. Ma tahaks muidugi karmimat versiooni, ma annaks, nagu USAs, kõigile, kes siin sündind, automaatselt kodakondsuse, ja kaotaks hallipassimehed. Mida me kardame, et nad valivad Keskerakonda või? Sedasama, mis veab põhimõtteliselt sama poliitikat Reformiga? Seda häätahtliku ja tasase, veidi aeglasevõitu Jüri Ratase veetud erakonda? Ratas oli väga hää linnapää, ma mäletan, et ta rääkis inimestega otse, temaga sai rääkida, ta toetas Uue Maailma Seltsi selle alguspäevil. Ta on ideedele avatud, mingis mõttes aus poiss, nagu Rõivaski. Ma arvan, et kumbagi ei lastud parteide räpaste rahaasjade juurde.

„Võimaldame Eesti vabariigi kodakondsust soovivatele inimestele lepingut, mille kohaselt pakub riik tasuta eesti keele kursusi kõigile, kes soovivad Eesti kodakondsust taotleda ning võimaldab neile keeleõppeks tasustatud õppepuhkust. /---/ Säilitame senised kodakondsuspoliitika aluspõhimõtted.“

Hää idee on, et Eesti peab Ida-Virumaal kohal olema. Fosforiit tuleb kindlasti maha müüa (kui palju töökohti ja tulu!), aga nii, et keskkond ei kahjustuks ja et tulu tuleks riigile, mitte jälle erasektorisse. Eesti on liiga väike selleks, et 1% haldaks 99% varasid ja teeniks selle päält kogu papi, kui meie maksame Rootsi pankadele oma väikseid näruseid võlgu. Me saaks selles riigis teha tõesti nii, et keegi poleks kellelegi võlgu, see väike raha on meil olemas.

„Maavarade säästlikuks ja efektiivseks kasutamiseks loome Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas riikliku geoloogiateenistuse, mis uurib ja kaardistab Eesti maavarad“ ja „Töötame välja Ida-Virumaa programmi, mis sisaldab vajalikke investeeringuid infrastruktuuri ja inimeste elukvaliteedi parandamisse. Viime Sisekaitseakadeemia Narva.“ See kõik juhtub liiga hilja, nagu ka venekeelne televisioon – kujutage ette, kui 90ndate keskel oleks Eesti venekeelne televisioon käiku läinud. Ma arvan, sellel oleks märgatavad vaatajanumbrid, see oleks oluline. Kõik on niikuinii propaganda, kogu elu on loosungite pildumine ja valetamine. Aga meil olnuks eelis sel hetkel. Hää, et praegune valitsus mõtleb sellele, millele pidanuks mõtlema 20 aastat tagasi.

Põllumajanduses on välja hõigatud oluline tees, mida peaks rakendama kogu Eesti elu pääl: „Hoidume põhjendamatult EL-nõuetest karmimate nõuete kehtestamisest.“ See võiks pädeda igal pool, kuidagi tüdind oleme sellest kannupoisistaatusest.

Minu Eestis ei oleks üle 10 000 mahakantud süstiva narkomaani. Kas te teate, et kui nad võtta „riikliku narko“ pääle, neid asendusainetega ravile panna, siis väheneks kuritegude – röövimiste ja varguste arv – ca 80%? Põhjamaades on näited olemas, just säärane oli tulemus. Me tooksime miljonid eurod kuritegelikust sektorist välja ja tooksime lõpuks ka ehk ca viiendiku neist inimestest ühiskonnaliikmetena tööle tagasi. See oleks kõigile kasulik.

Mulle meeldib veel mõte: „Vähendame omastehooldajate koormust, võttes arvesse hoolduskoormuse rakkerühma ettepanekuid.“ Sest ma tean, et kui su lähedane jääb lööbakile, oled sa ise ka ühiskonna jaoks kadund liige, saad väga pisikest tuge, sedagi ainult juhul, kui sa tööl ei käi, ja ei suuda enam töötada-luua.

Kuningad kukuvad, valitsused kaovad, aga võim saab ka teistpidi käes olla, rahameeste käes. Praeguse programmi järgi saime me tegelikult reformierakondliku valitsuse pehmema, innukama ja sotsiaalsema versiooni. See on parempoolne värk, ma olen veidike Ratases-Ossinovskis pettund, sest kõigis Euroopa nukkades oleks see ikkagi siuke ärimeestele suunatud valitsusprogramm pigem.