Kohmakus võib tunduda meile tihti ülepea käivana, kuid tegelikult võiksime me hoopiski sellest õppida. Bustle toob välja situatsioonid, mida võiksime kohmakuse puhul kogeda, sest need aitavad meid ka edasipidi. Vale nali

Kas sul on juhtunud, et suudad tööl teha "tõeliselt humoorika" nalja, mille peale keegi naerda ei soovinud? Tea, et ka parima huumorisoonega isikud on taolist olukorda põdema pidanud. Kuna nalja tegemisel põruvad enamus inimestest, siis on hea ennast selle koha pealt pigem tugevamana hoidma.

Enda silmarõõmuga flirtimine Ükskõik kui tugevad isikud me poleks, siis flirtimine isikuga, kellest oleme sissevõetud, võib käia ülejõu. Kui oleme ennast aga piisavalt välja koolitanud, siis ei mõtleme enam sellele, mida antud isik meist mõelda võib. Nii õpime kohtamas käies olema pigem rahulikud ja tasakaalukad, et saavutada soovitud eesmärk. Ebaedu aktsepteerimine Üheks suurimaks kannatuseks teiste isikute ees on enda ebaedu tunnistamine. Samas tasuks mõelda, et täiskasvanuna peame me sageli taolistele olukordadele vastu astuma. Seega mida enam oleme me iseend taolistes olukordades välja treeninud, siis seda paremini saame me ka hakkama. Pinges olek Kes meist poleks tundnud enda nägu punasena ja süda kiiremini verd pumpamas? Usun, et enamik meist! Selline seisund näitab välja meie kohmakust aga füüsiliselt, mis tõttu ei peaks me muretsema taaskord, kui oleme seda mõne isiku puhul tundnud, sest järgmine kord tunneme end juba paremini. Enda üle naermine