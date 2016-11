Soovime igal aastal teha kallitele inimestele südamlikud ja väärt jõulukingid. Ainulaadse ja originaalse kingituse leidmine on aga tihtipeale raske ülesanne. Kaup24 ekspertide sõnul unustavad inimesed tihti, et kõige väärtuslikumad kingid on need, mida saame kasutada igapäevaelus.

“Igal aastal avastame, et jõuluperioodil tõuseb nõudlus pilakinkide järele, mida ei ole saajal võimalik edaspidi kuidagi kasutada. Need on kingitud nalja tegemise eesmärgil, et põhjustada kingisaajale hetkelist lõbusat emotsiooni. Siiski soovitame kinkida pigem praktilisi esemeid nagu majapidamistarbed või kodumasinad. Täiskasvanud hindavad kinkide praktilisust ja võimalust neid ka kasutada igapäevaselt. Lisaks on praktiliste kinkide eluiga tunduvalt pikem kui pilakinkide oma,” kommenteerib Kaup24 turundusjuht Giedrė Vilkė.

Seetõttu proovi saabuvate jõulude ajal oma vanemaid ja vanavanemaid üllatada hoopis praktiliste kinkidega. Uuri eelnevalt, milliseid esemeid nad oma majapidamises kasutavad ja millistest on ehk puudu. Võibolla on mõned esemed nii vanad ja kulunud, et tahavad väljavahetamist.

Köögitarvikud – kohvisõpradele ja tervislike eluviiside harrastajatele

Kõige enam kasutatavad majapidamistarbed on harilikud köögiseadmed. Köögis veedame me suure osa päevast: hommikul naudime hommikusööki või joome kiirustades hõrgu kohvi ning õhtul pärast pikka päeva valmistame endale maitsva õhtusöögi ja jagame päevaseid muljeid oma lähedastega. Seetõttu on köögitarvikud väga unikaalne ja kasulik kingiidee.

Üks kõige populaarsem köögimasin on kahtlemata kohvimasin – tõeliselt teretulnud kingitus igale kohvihoolikule ja tõelisele kohvisõbrale. Kohvimasinat valima hakates soovitame kaaluda Krups Nescafe Dolce Gusto kapselkohvimasinat, mis on väike ja vaikne, ent võimas ning millega on võimalik valmistada tõeliselt aromaatset ja maitsvat kohvi.

Populaarseteks köögitarvikuteks on ka blenderid. Need on sobilikud tervislikke eluviise hindava inimese jaoks, kellele on oluline maitsev ning värske toit. Blenderi abil on võimalik valmistada maitsvaid smuutisid ja köögiviljakokteile. Seetõttu on blender tervislikult toituva inimese jaoks väga atraktiivne kink. Stiilse välimusega ning multifunktsionaalseid roostevabast terasest valmistatud seadmeid pakub näiteks Saksa tootja ProfiCook.

Ka mehed soovivad head välja näha

Lisaks köögitarvikutele tasuks kaaluda kingituse valimist ka ilumaailmast. Paljude naiste jaoks on juuste välimus väga oluline, ent tihti ei ole enamik naisi oma juuksestiiliga rahul.

Palju reisivatele naistele sobib ideaalselt väike ja kompaktne föön (nt Babyliss 5250). Väga praktiliseks kingiks on kahtlemata ka juuksesirgendaja, millega on võimalik ka kauneid lokke vormida. Heaks variandiks on näiteks Remington S8590 seade.

Otsides kinki abikaasale ei tasuks unustada moekust. Maailmas valitseb USA-st pärit habeme kasvatamise trend, mis on äärmiselt popp ka meil Eestis. Seetõttu – mis võiks olla parem kink kui habemepiiramisseade, millega on mehel võimalik oma välimust kiirelt ja mugavalt värskendada. Remington ja Philips pakuvad erinevaid pardleid näiteks Philips S5400/26, Philips S1100/04 või Remington Beard Boss MB4122.

Puhtusearmastajatele on suurepäraseks kingiideeks elektriline hambahari. See rõõmustab kõiki, kelle jaoks on oluline säravvalge naeratus ning kes hoolitsevad ja tunnevad muret oma suuhügieeni pärast.

Elektrilised hambaharjad nagu Braun Oral B Pro 750 mitte ainult ei pese hambaid paremini kui tavaline hambahari, vaid garanteerib ka pikemalt korras suuhügieeni. Seetõttu, kui soovid oma lähedast üllatada säravvalge naeratusega, vali kaasaegsed suuhooldusvahendid nagu elektrilised hambaharjad ning miks mitte ka hammaste valgendamise seadmed.

Niisiis võiksid sel aastal jätta kõrvale kõikvõimalikud naljakingid ning valida oma sõpradele ja pereliikmetele hoopis praktilised kingid, millest neil pikaks ajaks rõõmu on. Kõiki mainitud tooteid on võimalik endale mugavalt ning kiirelt soetada Kaup24 e-poest.