“Nädalalõpp Kanal 2ga” (Kanal 2, kl 21:30)

Täna istuvad diivanile särav näitlejatar Grete Klein, laulja Maria Listra, raadiohääl Alari Kivisaar ning Inga ja Toomas Lunge.

Õhtuseks filmisoovituseks on "Kiired ja vigased" (TV3, kl 21:30), mis on hullumeelselt naljakas paroodia "Kiiretest ja vihastest" ja räägib loo salapolitseinik Lucas White’ist, kes liitub Vin Serento juhitud illegaalse tänavavõidusõitjate gängiga. Nende plaaniks on ühiselt vahele võtta Los Angelese kuritegevuse üks juhtfiguure - kurikuulus Juan Carlos de la Sol.

Laupäev

Laste rõõmuks on seekord traditsioonilise nädalavahetuse multifilmi ajaks valitud lausa kaks multikat! "Saabastega kass" (TV3, kl 19:30) ning "Saabastega kass ja kolm võrukaela" (TV3, 21:15).

Ammu enne seda, kui Kass Shrekiga kohtus, sööstab meie osav siidikarvaline sangarkiisu peadpööritavasse seiklusse koos nupumehe Kuugel Alexander Muugeli ja tänavakass Kitty Siidikäpaga, et röövida maailmakuulus kuldmune munev hani. Muidugi on multifilmid eesti keeles.

Õnne tänaval läheb seekord päris intriigiks! Ülu raskelt teenitud seenerahale on hakanud hammast ihuma Sander-Eero. Georg viib Martini jalgpalli mängima, aga unustab Arele öelda, kus laps on. Harry Ahvenal on Evelinile üllatav ettepanek. Ints tahab, et Allanist saaks tema lapse ristiisa, Mare aga arvab, et selleks peab usklik olema, seda kõike muidugi "Õnne 13"nes (ETV, kl 20:30).

Õhtul on TV3 eetris komöödiafilm "Linnapreili provintsis" (TV3, kl 22:30). Film räägib Lucy Hillist (Renée Zellweger), kes on kõrgtasemel juht Miamist ja harjunud luksusliku elustiiliga. Kui ühel päeval pakutakse talle ajutist tööotsa väikeses Minnesota kolkas, on naine pikemalt mõtlemata nõus, teadmisega, et tähtis edutamine on sama hästi kui käes. Rangelt töökohustusena alanud kogemus pöörab Lucy elu aga pahumpidi. Eneselegi üllatuseks leiab ta oma tõelise elueesmärgi ning sama ootamatult ka unistuste mehe (Harry Connick Jr.).

Pühapäev

Spordisõpradele pakutakse vaatamiseks Laskesuusatamise MK etappi Östersundis (ETV2, kl 16:20). Veebruaris Hochfilzenis kulmineeruv laskesuusatamise Maailma Karika hooaeg algab Rootsi suures talispordikeskuses Östersundis. Sissejuhatuseks pakutakse põnevat ja ettearvamatu käiguga segateadet, kus riiki esindavad neljaliikmelised võistkonnad - kaks meest ja kaks naist. Olümpiadebüüdi tegi nn suur segateade 2014. aasta mängudel Sotšis. Olümpia-eelsel hooajal ootame huviga, missuguse arenguga rõõmustavad meid Eesti koondislased. Reporterid Lembitu Kuuse ja Margus Ader.

TV3es esilinastub film "Must alpinist" (TV3, kl 20:55). Tegu on möödunud aastal meie kinodes üheks edukamaks mängufilmiks osutunud linateosega, mille keskmes on vene aja lõpul Siberi mägedesse matkama läinud Eesti tudengite matkagrupp. Matka viimasel päeval kaob ootamatult grupijuht Olle ja noored pöörduvad abi saamiseks mägede jalamil asuvasse burjaatide külla. Käivitub kummaline sündmusteahel, mis kulmineerub veidra ja ebamaise kogemusega. Film põhineb tõsielusündmustel.

Sven Grünbergi sünnipäeva puhul on ETV2 eetris film "Bonus track" (ETV2, kl 21:30).