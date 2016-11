"Ma vabandan, et ma partnerite ega töölistega ei suhelnud. See oli viga ja ma vabandan", sõnas minister ning kinnitas, et kõikide farmiga seotud isikute tasud ja võlgnevused saavad kindlasti makstud.

Hügieeninõuded

Mis puutub aga farmi hügieeninõuetesse, siis on ministri sõnul Konju farmi piisavalt kontrollitud ning uksed teistelegi kontrollidele on alati avatud. Repinski tunnistab, et laekunud on mitmeid kaebusi, kuid rikkumised ei olevat väga suured. "Meil ei ole olnud hügieenilisi kuritegusid," sõnas minister.

Hollandi juust

Skandaal välimaise toodangu müümise ees on tekkinud ministri sõnul asjata. "See juust mis oli toodud Hollandist, tehti siiski Konju kitsepiimast ning tegu oli eritellimusega, mille tellijad olid teadlikud ka tema päritolust," sõnas ta.

Repinski sõnul vastutab ta nii enda tööliste kui terve põllumajanduse eest, mille tõttu ei saa ta avaldada Hollandist juustu tellinud inimeste nimesid.

Lõpetuseks sõnas minister, et soovib teha Eestist maailma parima juustumaa. Seni on see au olnud Hollandil. Repinski teatas, et kavatseb loobuda igasugusest juhtimisest nii Konju talus kui ka teistes ettevõtmistes. Palgad ja muud võlad saavad ministri sõnul makstud aga veebruariks.

Küsimuste voorust

"Millist eeskuju te antud juhtumiga annate ning kuidas kavatsete enda tegude eest vastutust kanda?" tegi otsa lahti Eesti Ekspressi ajakirjanik.

"Vastutus? Kõik võlad saavad makstud ja luban, et keegi ei jää enda rahast ilma. Vastutus seisneb aga selles, et kavatsen kõik hügieeninõuded täidetud saada," sõnas minister.

Küsimuse peale, kas Repinski enda arvates üldse ministriks sobib, vastas ta: "Ma ei kahtle selles! Mul oli alles siin samas ruumis põllumeestega kohtumine ja mul oli tunne, et nemad on mulle pigem toeks.“

Ministrilt uuriti ka, mis võib olla Ida-Virumaa kohaliku rahva viha põhjuseks. Repinski arvas, et palkade probleem seda ei põhjusta ning pigem tuleneb see kitsede kasvatamisega seotud muredest.

"Jah, kitsed pole loomad, kes armastaksid alati kodus püsida ja siis võivad tekkida ka halvemad muljed," sõnas minister.

Palkade maksmise kohta nentis minister, et kõik käis seaduste järgi, mille kohta ta ka vastavaid aruandeid esitanud.

Tagasi astuda minister ei kavatse

"Aga miks põhjusel peaksin tagasi astuma, kui ma olen olnud siiani korrektne ning ka ettevõtjana lähtunud seadusest? Ma olen eksinud, ei saa öelda, et oleksin ingel, aga ma ei ole siiski seadust rikkunud," sõnas Repsinki.

Mehe sõnul soovib ta enda kogemust pigem põllumeeste seas ära kasutada, sest on teadlik, et makseraskustes põllumehi on Eestis veel. Raskused on ministri sõnul aga seotud mittetoimiva põllumajanduspoliitikaga, mida ta ministrina muuta soovib.

Repisnki sõnul ei mäleta ta täpselt, millal talus majanduslikud raskused algasid, kuid soovib ettevõtte mõne aastaga taas jalule aidata.