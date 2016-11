Islandi riik andis kohtusse Suurbritannia päritolu poeketi Iceland, mille nimi tähendab inglise keeles Islandit, vahendas CNN.

Nimelt väidab väikeriik, et Islandi tootjad on hädas oma kaupadele nime valimise ja nende turustamisega, kuna Iceland võib ingliskeelse riiginime kasutamist piirata. Valitsus soovibki, et Euroopa liidu intellektuaalse kaitse ja patendinduse asjatundjad aitaksid neid piiranguid leevendada.

Iceland on Suurbritannia poekett (Dinendra Haria/REX)

Iceland on peamiselt sügavkülmutatud toidukaupa selle nime all müünud juba 46 aastat. Keti looja Malcolm Walker avas oma esimese poe 1969. aastal Oswestrys. Ta valis nime oma islandlasest sõbra Hermann Jónassoni järgi. Jónasson oli kaks korda Islandi peaminister.