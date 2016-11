Keilas on juba mõnda aega käinud vana koolimaja lammutustööd. Aastaid tühjalt seisnud hoone asemele rajatakse kaasaegne äri- ja eluhoonete kompleks, lähedale on planeeritud bensiinijaam.

"Sinna on ammu, juba poolteist-kaks aastat tagasi, koostatud detailplaneering, kuna koolimaja kolis sealt hoonest välja uude asukohta," rääkis Keila linna linnaarhitekt Kaire Koitne.

(Teet Malsroos)

"Vana koolimaja varemeid polnud ju mõtet pidada," selgitas Koitne, miks praegu maja lammutatakse. "Pikka aega otsiti omanikku, kes hakkaks arendust looma, siis tehtigi detailplaneering. Puhtfüüsiliselt ei ole seal ehitustegevust toimunud vahepeal, küll aga on tehtud uuringuid."

Arhitekti sõnul on krundil potentsiaali. "See on maantee-äärne asukoht, sinna sobivad ärihooned hästi. Teisele poole külge, vastu Põhja tänavat, tulevad tulevikus korterelamud."

Enne uute hoonete valmimist saab Keila endale kolmanda tankla. "Esimene objekt, mida seal praegu projekteeritakse, on vana staadioni nurga peale Olerexi bensiinijaam. See võetakse korralikult linnamaana äripindade ja elamumaana kasutusse ja sellepärast lammutatakse vana eest ära."