Kya on koerake, kelle lemmikmänguasjaks on pisike jõuluvana, mille ta sai kingiks eelmistel jõuludel. Võib öelda, et nüüd täitus koera unistus - kohtuda elusuuruses jõuluvanaga!

Omanik kirjeldab, et koer mängib alati väikese jõuluvanaga -tasib, tirib ja toob viskamiseks, vahendab Metro.

Nüüd käis koer kaubanduskeskuses, kus temast ja ta lemmikust - jõuluvanast -tehti ühine foto.

Tõeline rõõm, mis peegeldub koera silmades...





My dogs favorite toy is Santa, so we brought her to see him pic.twitter.com/vPl6YMyOIz