Näosaate finalist Kalle Sepp rääkis intervjuus “Seitsmestele uudistele”, et saate vältel kõige raskemateks numbriteks pidas ta tantsulisemaid esitusi, kuna tants ei ole tema põhitegevus.

“Tantsulisemad numbrid on rohkem vaeva nõudnud, väga koba ma ei ole, aga tants ei ole mul põhitegevus,” rääkis Sepp. Ta rääkis, et on varem pidanud laval korraga tantsima ja laulma, aga siiski on uue koreograafia sisseharjutamiseks kõvasti aega vaja. “Ma ei saa nii, et ma tulen ja olen kaks-kolm proovi teinud, koreograafia selgeks õppinud ja nüüd lähen lavale. Mul on vaja enne ikkagi seda lavaproovi korralikult,” ütles ta.

Oma lemmiknumbriks pidas ta System of a Downi. “Õudsalt lapsepõlv tuli meelde, see oli nii mõnus, tuli ainult põrutada,” selgitas Sepp.