Vähem kui kuu aega on jäänud jõulupühadeni. Vahepeal alla sadanud paks lumevaip on ära sulanud ning lähipäevade soojakraadid toovad Põhja- ja Lääne-Eestisse lume asemel hoopis vihma. Ent eri ilmaportaalide ja Metsavana sõnul pole muretsemiseks põhjust – jõulud tulevad siiski valged!

Vene ilmaportaal Gismeteo näitab prognoosi asukohapõhiselt. Järgnevalt kolme Eesti linna – Tallinna, Pärnu ja Tartu – detsembrikuu ilmaennustus.

(Gismeteo)

Nagu näha, lubavad vene meteoroloogid erinevalt ameeriklastest miinuskraade juba teiseks advendiks. Sellele järgneva nädala teine pool tuleb aga soojem ning plusskraadid ulatuvad neljani. Lisaks on sagedad ka vihma- ja lörtsisajud.

Jõulukuu krõbedaim külm saabub 16. detsembril, mil miinuskraadid jäävad vahemikku üheksast 14 kraadini. Sealt edasi on külmakraadid Põhja- ja Ida-Eestis püsivad. Vaid Lääne-Eestis lubatakse neljandale advendile järgneval esmaspäeval ühte soojakraadi.

Gismeteo andmetel sajab jõuludeks siiski maha kerge lumevaip. Jõulunädala algus lubab lund kõikjale peale Lääne-Eesti ja saarte. 23. detsembril aga sajab lumi sealgi maha. Seega peaks jõulud tulema kõikjal valged.

Metsavana kalauim kinnitab prognoose

Metsavana Arvo Saidla ennustas oktoobri lõpus Õhtulehele tuleva talve ilma ahvena kalauime abil. "Vaata, ma näitan selle uime asja ära. Esimene uimevahe selja poolt, kohe algusest, on detsember. Teine on jaanuar ja siis on veebruar. Jaanuaris hakkab peale korralikum tali, veebruaris on ka täiesti ja märtsist on kaks kolmandikku talvine, aga mitte väga tugeva külmaga."