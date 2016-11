20. oktoobril kella 18.50 ajal teatas salaküttide otsingu kontrollkäigul olnud Keskkonnainspektsiooni ametnik häirekeskusele, et Viljandimaal Viljandi vallas Kibekülast leiti inimese surnukeha. Tegemist oli kohaliku naisega, kellega lähedased polnud vähemalt 10 aastat suhelnud.

Sündmuskohale saabunud meedikud hindasid esmapilgul, et arvatavalt on tegu naise surnukehaga, millel välised vägivallatundemärgid puuduvad. Täpsemate asjaolude selgitamiseks saatis politsei surnukeha kohtuarstlikule lahangule.

Käesoleva nädala alguses laekunud ekspertiisi vastusest nähtub, et Kibekülast leitud naisterahva näol oli tegu 1962. aastal sündinud kohaliku elaniku Tiiuga. Surnukehal puudusid vägivallatundemärgid. Kuna surnukeha oli väga tugevalt mumifitseerunud, siis ei olnud võimalik määrata ei surma aega ega ka seda, kaua surnukeha metsas oli olnud. Politseile teadaoleva info kohaselt ei olnud Tiiuga lähedastel kontakti olnud vähemalt 10 aastat.

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk sõnab, et surnukeha mumifitseerumine sõltub paljudest erinevatest asjaoludest: temperatuur, ilmastik, tuul, asukoht (kui palju tuult läbi käib), aastaaeg, sademed, õhuniiskus. Surnukeha leidmise hetkele möödunud suvi ja sügis olid soojad, mis sellele kõigele omapoolt tugevalt kaasa võisid aidata.

Keskkonnainspektsiooni Viljandimaa büroo juhataja Naima Täär kommenteerib Õhtulehele, et surnukeha leidmine oli inspektoritele esmakordne. "Meie oma inspekteerimiste ja kontrollimiste raames otsime püüniseid ja selliseid juhtumeid. Püüniseid, kus on koer, on läbi aegade ikka olnud, ent inimestega pole selliseid juhtumeid olnud," kommenteerib Täär. Ta lisab, et salakütte jahtinud keskkonnainspektorid suutsid jääda traagilise leiu järel rahulikuks. "Inspektoritel on head närvid ja korralik karastus, seega ei tohi ükski juhtum inspektoreid rivist välja lüüa," sõnas Täär.