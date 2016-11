ETV saatejuht Vahur Kersna leiab, et kui tema oleks televisiooni direktor, siis näeks aastavahetusel teleekraanilt jätkuvalt "Tujurikkujat".

"Käiksin ja kraabiksin selle tegijate ukse taga igal hommikul ja õhtul senikaua, kuni nad murduksid," räägib Kersna intervjuus, et "Tujurikkuja" on parim asi, mis sel sajandil on Eesti Televisioonis juhtunud.

"Ma ei suuda vaadata, kuidas Märt Avandi juhib praegu TV3-s näosaadet. Palun vabandust, aga see on tema ande lörtsimine. Saan aru, et selline saade on talle easy money, aga see on kuritegu enda vastu. Teha sellist asja ja mitte teha "Tujurikkujat" on ka kuritegu eesti rahva vastu.

