Sarnasus kahe teose vahel on tõesti kohati täpipealt sama, Bürkland on kasutanud isegi samasuguseid kujundusvõtteid.

“Kui kellegi on jäänud mulje, et see raamat on minu teooria, siis kaugel sellest. Hiina meditsiiniteooriad on samad igas raamatus ja mis mulle väga meeldis, kuna ta on sakslane ja väga struktrueeritud mõtlemisega ja raamatu struktuur oli minu jaoks loogiline,” selgitas Bürkland TV3 “Seitsmestele uudistele”.

Lisaks rääkis Bürkland, et ei kasutanud raamatut kirjutades allikana ainult saksa autori raamatut, vaid veel umbes tosinat samasugust teost.

Vihje, et Bürkland võis sakslase raamatut plagieerida, andis Õhtulehele anonüümseks jäänud allikas, kes tõi välja, et “Tark tee terviseni” on põhimõtteliselt tõlkeraamat, aga allikale ei ole kusagil viidatud. "Oleks ma teadnud, et teiste tööd võib niimoodi enda oma pähe esitada, oleksin ise selle raamatu ära tõlkinud," ütles vihje tegija.

“Seitsmesed uudised” päris, kas võis selline paljastus olla kellegi tellimustöö, et Bürklandi mainet kahjustada? Bürklandi sõnul ei ole sel tähtsust ning arvas, et võib-olla oli tegu lihtsalt Hiina meditsiini huvilisega, kes sarnasusi leidis. Ta isegi tänas, et sellele teemale tähelepanu pöörati.

“Ma ei tea, millises lülis kadus ära üks lehekülg raamatust, just see viimane lehekülg, kus oli kasutatud kirjandus. Aga kuna raamat müüs algul nii hästi, siis me tegime teise trüki kohe samal nädalal ja alates teisest trükist on see igalpool sees,” selgitas ta.

