Parfüümiga on võimalik edasi anda oma isiksust samal moel nagu riietuse, jumestuse või aksessuaaridega. Uue parfüümi valimine ei ole kindlasti lihtne ülesanne. Tihti oleme lõhnapoest koju jõudes oma valiku üle ebameeldivalt üllatunud. Mida võiks siis parfüümi valides silmas pidada? Kaup24 eksperdid annavad nõu.

Ära tee oma valikut paberi põhjal. Tihti kõnnime lõhnapoes ringi, paberiribad näpus. Nuusutame iga riba ning valime viimaks selle, mis tundub olevat täpselt meie maitse. Kahjuks on see üks suurimaid vigu. Parfüümi lõhn paberil ja nahal on enamasti erinev. Lõhna valimine on justkui omamoodi rituaal, mis nõuab aega ja kannatust. Seetõttu soovitatakse lõhna piserdada pulseerivale nahapiirkonnale nagu randmed ja kael. Nii tunned parfüümi tõelist aroomi ning tajud, kui kaua lõhn Sinu nahal kestab – mida püsivam, seda kvaliteetsem.

Parim sõber või kolleeg soetas lõhna, millele Sa ei suuda kuidagi vastu panna? Ära kiirusta endale sama parfüümi soetama, sest inimese pH on erinev, mistõttu võib parfüüm Sinu nahal hoopis teistmoodi lõhnata. Näiteks võivad Calvin Kleini parfüümid mõnel nahal tunduda magusad, teisel aga pisut mõrumad. Seetõttu on lõhna ostmine nagu kingade valik – oluline on eelnev proovimine ning valikuga mitte kiirustamine.

Lõhnataju. Kui Sinu eesmärgiks on soetada uus parfüüm, siis lõhnapoes järgemööda parfüümide nuusutamine ei ole kuigi hea idee. Aroomid segunevad äärmiselt kiiresti ning nii ei saa me õiget ülevaadet, millise lõhnaga tegu. Puhka vahepeal oma nina, et lõhnataju pisut taastada ning vali aegamööda lõhn, mis on tõepoolest Sulle kõige meelepärasem.

Kvaliteet ja hind. Kõrge kvaliteediga parfüüm võib olenevalt tootjast ja kogusest maksta mitukümmend kuni mitusada eurot. Tasub aga meeles pidada, et kvaliteetne parfüüm püsib meie riietel ja nahal äärmiselt kaua. Seetõttu on kvaliteet oma raha väärt. Üks võimalus raha kokku hoidmiseks on valida parfüüm mõnest e-poest, eelnevalt võiks siiski parfüümiga tutvuda mõnes tavakaupluses, sest pakendilt infot lugedes ei saa kuigi head ülevaadet. Kindlasti ei tasuks parfüümi soetada turult. Sel juhul võite kindel olla, et tegu on võltsinguga, mis halvemal juhul võib tekitada nahal lausa allergilisi reaktsioone, kuna turgudel müüdavate lõhnade tootmisel ei kasutata ohutusnõuetele vastavaid kvaliteetseid tooraineid.