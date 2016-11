"Iga ühiskonna tulevik sõltub ideedest, mida suudetakse genereerida. Garage48 on nagu päästik, mis on vallandanud uute ideede laviini ka Eesti piiridest väljaspool," tunnustas asekantsler Lubi.

Garage48 juhatuse liige Maarika Truu ütles, et võistlusel osalemine ja tunnustuse pälvimine on andnud kindlustunde, et nad tegelevad vajaliku suunaga, mida toetatakse Euroopa Liidu tasandil.

"Tänaseks neljandat aastat korraldatav naiste motiveerimisele suunatud arendusnädalavahetus Pärnus on tõestamas, et mitmekülgsemad ja sooliselt ning oskustelt balansseeritumad tiimid on jätkusuutlikumad ning tõenäosus edukusele on kõrgem," ütles Truu.

Ta lisas, et ettevõte soovib Eestis testitud initsiatiivi laiendada ka Garage48 kogukonna teistesse piirkondadesse, näiteks Ukrainasse ja Valgevenesse.

Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnaga tunnustatakse edukaid tegevusi ja algatusi, mis parendavad ettevõtluse tugisüsteemi, inspireerivad ja julgustavad ettevõtjaid arenema nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Ettevõtluse edendajaid hindab žürii, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu eelmise eesistujamaa Hollandi ja praeguse eesistujamaa Slovakkia, Euroopa Komisjoni, Regioonide Komitee ning äri- ja akadeemiliste ringkondade esindajad.