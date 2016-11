Eile võõrustas president Kersti Kaljulaid Kadriorus peapiiskop Urmas Viilmad. Viilma sõnab sotsiaalmeedias, et visiidi eesmärgiks oli presidendiga tutvuda ja anda ülevaade Eesti kirikuelust, kirikute omavahelisest oikumeenilisest koostööst ning loomulikult Eesti Evangeelsest Luterlikust Kirikust (EELK) ja kiriku panusest Eesti ühiskonda.

"President Kersti Kaljulaid oli kiriku ühiskonnatööst hästi teadlik ning tunnustas koguduste ja kiriklike asutuste tööd eriti hoolekande valdkonnas. Samuti tänas president kirikut abi eest Eestisse saabuvate pagulaste vastuvõtmisel," kirjutas Viilma.

"President kinnitas, et kogu rahva presidendina ei unusta ta kindlasti ka Eesti erinevate kirikute ja koguduste panust ühiskonna teenimisse ning võimaluste tekkides tahab ka oma tähelepanu suunata just sinna, kus selle tööga kõige vahetumalt tegeletakse. Tõdesime, et kiriku ja riigi koostööks on palju võimalusi ning edaspidi tasub erinevates küsimutes eraldi aru pidada," lisas ta.

President Kersti Kaljulaid on esimene Eesti riigipea, kes keeldus ametisse nimetamise päeval tema auks korraldatavast Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku tänujumalateenistusest. Kaljulaid selgitas jumalateenistusest loobumist toona tõsiasjaga, et riiklike tähtpäevade, samuti kiriklike pühade puhul kirikus käimine poleks siiras olukorras, kus kirikuskäik pole olnud tema jaoks varem nende tähtpäevade osa.