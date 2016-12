Klounid – siunavad vaikivad rahvasaadikud neid, kes parlamendis ohtralt sõna võtavad. Kui sõna ei võta, ei tasu riigikokku kandideeridagi, vastavad häälekad.

13. riigikogu on koos olnud poolteist aastat ja selle aja jooksul on selgelt välja joonistunud suuremad sõnavõtjad ja saali vaikseimad riigikogulased.

Kui äsja riigikokku asendusliikmeks saabunud saadikud ning endised ministrid välja arvata, on seni kõige vähem suures saalis sõna võtnud Vladimir Velman, kokku üheksal korral. Seda on sealsest kõige suuremast pärijast Peeter Ernitsast on ligi 52 korda vähem. Nii oli reedese seisuga.

"Saalis keegi ju ei kuula, saalis pole mõtet üldse rääkida. Seal istujatel kõrvu pole ja kui on, siis nad ei saagi aru saada, millest jutt on. Tean seda juba ammu," ütleb keskerakondlane Velman ise ja lisab, et enda seisukohti on parem väljendada fraktsioonis ja komisjonis, mitte riigikogu saalis.

Sõnavõtud jagunevad statistiliselt kaheks – kõned, nii puldist kui kohapealt, ja küsimused. Kui kohapealsetele sõnavõttudele eraldatakse kaks minutit, siis küsimuste esitamiseks saavad riigikogulased aega vaid minuti.