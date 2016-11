Tšintšiljad on umbes ühe-kahe aastased, nende nimed on Tinki-Winky, Tipsi, La-Laa ja Po ning nendest on kaks emased ja kaks isased.

Tšintšilja võtmisel tuleb arvestada, et neile on vaja suurt puuri, kus nad saaksid ronida ja neil võiks olla puuris erinevad tasandid, et ringi liikuda. Väga oluline on ka kümblusliiva olemasolu, mille sees loomad enda karva saavad korrastada.

Tšintšilja on väga pehme karvaga ja seltskondlik loom. Kuid Landsmanni sõnul tuleb arvestada, et need tšintšiljad vajavad inimesega veidi veel harjumist, samuti tuleb selgeks teha pere väiksematele lastele, et neid ei tohi pigistada ega sabast tõmmata, kuna see tekitab neile suurt valu.

Tšintšiljasid ei kastreerita ega steriliseerita, kuid siiski peab uus omanik vastutama selle eest, et varjupaigast võetud loomad tulevikus järglasi ei saaks.

Vaata nunnusid tšintšiljasid videost!

Õhtuleht alustas sellest sügisest koostööd Varjupaikade MTÜga, mille eesmärgiks on tutvustada varjupaigas kodu ootavaid loomi.

Kui sul tekkis tšintšiljade vastu huvi ja sooviksid neile, või mõnele teisele loomale kodu pakkuda, võta ühendust Varjupaikade MTÜga:

www.varjupaik.ee

Paljassaare tee 85, Tallinn, tel 5141431, e-post tallinn@varjupaik.ee.