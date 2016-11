“Ütlen ausalt, et suur kergendus on. Selle õhtu nimel on kaua tööd tehtud ja muretsetud, kas kõik läheb õigesti,” hingas muusik Karl-Erik Taukar eile Von Krahlis kergendatult, kui oli lõpetanud oma teise kauamängiva “Kaks” esitluskontserdi.

Karl-Erik ütles Õhtulehele, et plaadi nimi “Kaks” sümboliseerib tegelikult mitut asja, kuigi tal endal selle numbriga mingit isiklikku kogemust pole. “Esiteks seda, et see on minu teine plaat. Teine plaat on mõnes mõttes ka fenomen, et tihti läheb see bändidel või artistidel aia taha. Kui esimene plaat on menukas ja on põhjust ruttu teine teha, siis ajapuudusel pole see enamasti nii hea, kui esimene.” Taukar ütleb aga enesekindlalt, et tema teine plaat on esimesest parem.

Kuula videost, kuidas valiti plaadile lugusid, kas seal ka mõni jõululaul on ning mida Karl-Erik Taukar Õhtulehele veel rääkis.