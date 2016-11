Rahvusvaheline uurimisrühm avaldas mainekas ajakirjas Nature artikli, milles kirjeldatakse ligemale 1500 uut viirust. Kõik need leiti putukate ja ämblike uurimisel.

Viirused asuvad elusa ja eluta looduse piirimail. Need koosnevad pärilikkusainest ja valgulisest kestast ning vajavad paljunemiseks peremeest, kelle raku masinavärgi abil uusi viiruseosakesi tootma hakata.

Viirusi on tohutult palju ja suur osa neist on inimese kahjutud. Sestap tunnemegi eelkõige haigusi tekitavaid viirusi ning viiruste üldise mitmekesisuse kohta on ülivähe teadmisi.

Viiruste mitmekesisuse uurimiseks kogusid teadlased 220 liiki Hiinas elutsevaid maismaa- ja veelselgrootuid - putukaid ja ämblikke. Nende pärilikkusaine uurimisel selgus, et avastatud oli ligemale 1500 uut viirust. Osad neist on nii erilised, et on raske öelda, milliste viirustega nad lähedalt sugulased võiksid olla.