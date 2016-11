2014. aasta sügisel debüütalbumi ilmutanud ja sellega oma kindla koha kodumaises popmuusikas leidnud Karl-Erik Taukari uus plaat on pärast kaht aastat laulukirjutamist, lihvimist ja poleerimist valmis. Eile esitleti verivärsket kauamängivat nimega "Kaks" Tallinna publikule. Üles astus ka poistebänd Beyond Beyond.

