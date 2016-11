Kui sind on hästi teenindatud, siis on viisakas jätta klienditeenindajale jootraha. Enamasti jääb see 10-20 protsendi vahele, kuid üks klient jättis kelnerile 115 eurose arve eest suisa 704 eurot jootraha. Miks?

Nimelt kuulis klient, kuidas Texases töötav kelner Ben tahab oma kallimale teha erilise kingituse, vahendab Metro.

Iirimaalt pärit Ben tahab raseda Taryni viia kohtuma oma perega, kui nende lapsuke on sündinud.