Õhtulehe lugeja 69 kirjutas: Kui näljas on küll meie näitlejad, et nõustuvad sellistes saastades nagu Dr. Silva, Papad ja mammad, ja Kellapid mängima? Kas mingit au- ja häbitunnet ei ole? Milleks sellise möga tootmisele raha ja aega raisatakse?”.

Teine lugeja, pole viga, arvas aga, et Eesti sarjad pole tegelikult nii hullud midagi. “Eesti sarjadel pole viga mitte midagi, kui võrrelda välismaa analoogidega. KÕIGE PAREM on neist Kättemaksukontor. Kriitilisele näitlejale niipalju, et kui ta on tugev näitleja, siis ta näitleb sarja HEAKS sarjaks”.