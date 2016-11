Hamelinis kogunesid tuhanded inimesed tänavaile, et avaldada meelt seoses juhtumiga, mis mõned päevad tagasi kogu maailma vapustas - pühapäeva õhtul lohistas 38aastane mees oma auto järel 28aastast eksnaist, kelle kaela ümber oli seotud köis.

Naine, kes lohises köitpidi auto taga 250 meetrit, viibib hetkel koomaseisundis haiglas, vahendab The Guardian. Juhtunu ajal viibis autos ka paari 2aastane poeg. Nii mees, kes on end politseile üles andud, kui ka tema ohver on kurdi päritolu.

Hirmus vägivallaakt pani kohalikud aga tänavaile tulema plakatitega, millel kirjas loosungid "uskumatu" ning "lõpetage naistevastane vägivald".

Aktsiooni algatajaks oli ohvri perekond, sealhulgas tema vend.

Fotosid saad vaadata SIIT.