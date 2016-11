Standing Rocki reservaadis protestib kohalik siuu hõim juba mitmendat nädalat plaanitava torujuhtme vastu, mis võib hävitada nende pühapaiku. Konflikt muutub järjest agressiivsemaks, protestijad on püsti pannud laagri ja keelduvad lahkumast, politsei üritab meeleavaldust kummikuulide ja veekahuritega laiali ajada.

Mõnes mõttes võib Standing Rocki piirkonnas elava siuu hõimu protesti Dakota Accessi torujuhtme vastu võrrelda ka eestlaste kunagise fosforiidisõjaga. Keskkonnakaitse loosungi all toimus ka teine, emotsionaalsema tähendusega liikumine. Ameerika põlisrahvad elavad küll reservaatides, millel on suveräänsus, kuid ajalooliselt on nende õigusi piiratud, hõime sunniviisiliselt ümber asustatud ja terveid külasid hukatud. Seega tuuakse palju paralleele põlisameeriklaste reservaatide viletsa olukorra ja nende ajaloo vahel. Tõenäoliselt võib praegu Standing Rockis toimuv paljudele põlisameeriklastele, ka nendele, kes elavad teistes reservaatides, olla võimalus näidata oma meelsust ajaloolise ebaõigluse vastu.

Protestil osalevad ka Alaska eskimote esindajad (STEPHANIE KEITH)

Politsei on hakanud meeleavalduse laialiajamiseks kasutama veekahureid. Standing Rockis on hetkel miinuskraadid ja väidetavalt kasutati pühapäeva öösel inimeste vastu veekahureid kaheksa tundi järjest. Mortoni maakonna šerif väidab vastu, et protestid on kasvanud mässudeks ja rahvas on meeleavaldajate laagri lähedal hakanud suuri lõkkeid põletama. Inimõiguste organisatsioon Amnesty International plaanib minna olukorda uurima.

Protestijad 24. septembril (STEPHANIE KEITH)

Standing Rocki toetav meedikute ja ravitsejate nõukogu hoiab oma Facebooki lehel iga päev jälgijaid toimuvaga kursis, ennekõike sellega, mis puudutab protestijate tervist ja neid abistavat meditsiinilist personali. 21. novembril on nõukogu avaldanud pressiteate, milles paluvad veekahurite kasutamise inimeste vastu lõpetada. „Professionaalsete meedikutena oleme mures reaalse riski pärast inimeludele, mida tõsine alajahtumine praegustes tingimustes võib tähendada,“ seisab nõukogu pöördumises.

Standing Rocki siuu hõimu meeleavaldus on 825-kilomeetrise Dakota Accessi torujuhtme vastu, mis hõimu väitel hävitaks nende pühapaigad ning oleks ohuks joogivee kvaliteedile. Meeleavaldajatele avaldasid teiste hulgas toetust näitlejad Jane Fonda ja Shailene Woodley. Näitlejannad käisid tänupühal Standing Rockis meeleavaldajate laagris süüa tegemas. Woodley võeti teiste meeleavaldajatega oktoobris ajutiselt vahi alla. Mõne päeva eest teatati sõjaveteranide ettevõtmisest reservaati koguneda, et protestis meeleavaldajate poolel osaleda.