Püramiidid seostuvad alati Egiptusega. Kuid tegelikult pole Egiptus kõige suurema püramiidide arvuga riik maailmas. Kõige rohkem püramiide on hoopis selle lõunanaabri Sudaani kõrbetes.

Kui palju iidseid ehitisi Sudaanis peitub, pole siiani selge. Igatahes on sealt leitud üle 200 püramiidi. Egiptuses on püramiide ainult 138.

Püramiidid Sudaanis Meroe kõrbes (ASHRAF SHAZLY)

Sudaani püramiidide ehitasid iidse Kushi kuningriigi elanikud. Kõige vanemad sealsed ehitised on dateeritud aega 1070 aastat enne meie ajaarvamist. Noorimad pärinevad meie ajaarvamise 350 aastast.

Sudaani püramiide kasutati samuti hauakambritena. Nende ehitusplaan on egiptlaste püramiididest pisut erinev. Sudaani kõrbepüramiidid on kitsamad ja nende seinad pole nii siledad kui Egiptuse püramiididel.

Püramiidid Sudaanis Meroe kõrbes (ASHRAF SHAZLY)

Samuti on Sudaani püramiidid palju pisemad. Nende kõrgus ulatub 6 meetrist 30 meetrini. Seevastu Egiptuses Gizas asuv Cheopsi püramiid on tervelt 139 meetrit kõrge ja kunagi oli see veel kõrgem.