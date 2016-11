Jõulud on aeg, kus inimesed muutuvad lahkemaks ja abivalmiks. See on aeg, mil olulisem on anda, mitte saada. Ka siin videos kogevad inimesed seda, mida tähendab teist inimest aidata...

Videol on külmetav poiss, kellel pole jopet seljas. Tegu on Norra eksperimendiga, et kuidas inimesed külmetavat last nähes käituvad.

Esiti võtab inimestel aega, kuid siis proovivad nad lapsega jutule saada. Lõpuks on enamus neist aga nii lahked, et loobuvad oma jopest ja külmetavad ise - peaasi, et poisike saaks sooja.

Armas vaadata!