Serblane Nemanja on oma olemuselt tõeline maailmarändur, kes leidis Eesti tänu tantsufestivalile. "Ausalt öeldes, ma lihtsalt armusin Eestisse ära," põhjendab Nemanja seda, miks ta otsustas kaheksa aastat tagasi siia paikselt elama jääda.

Nemanja naudib tantsimist, tema jaoks on see elustiil. "Kõik üritused, millega tegelen, on seotud muusika ja tantsimisega," rõõmustab ta.

Seda, kuidas salsat tantsida ning mis koht Tallinnas on Nemanja vaieldamatu lemmik, vaata Õhtulehe videost!

"Välismaalased Eestis" on Õhtulehe sari, mis tutvustab Maarjamaal elavaid välismaalasi. Uurime, mis neid Eesti juures paelub ning millega nad tegelevad.

Sarja järgmist osa saate vaadata juba reedel, kui tutvume Inglismaalt pärit õpetajate Renee ja Oliveriga, kes räägivad meile oma elust Tallinnas ning sellest, mida eestlased neile õpetanud on.