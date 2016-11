Täna on ülemaailmne naiste vastu suunatud vägivallaga võitlemise päev. Selle puhul süütavad sotsid Tallinnas Tammsaare pargis kell 17 küünlad.



„Euroopa inimõiguste agentuuri poolt läbiviidud uuringu kohaselt on pooled Eesti naised kogenud vaimset vägivalda ja iga viies on saanud tunda rusikat või seksuaalset vägivalda. See on karm statistika, mille taga on ridamisi rikutud elusid,“ ütles riigikogu sotside fraktsiooni liige Marianne Mikko.



Ta lisas, et meie ühiskonnas ei ole vägivallal kohta. „Peame seisma selle eest, et meie naiste – emade, õdede, tütarde – elu oleks kergem ja turvalisem. See tähendab, et riigikokku peab jõudma Istanbuli konventsioon.“



Mikko kutsub üles kõiki süütama ka oma koduaknal küünal. „Solidaarsuse märgiks naistevastase vägivalla ohvritega palun üle Eesti kõikidel inimestel süüdata oma koduaknal küünal. See on tähtis valgus vägivallaga kokku puutuvatele naistele.“



Istanbuli konventsioon on riikideülene kokkulepe, mis seab esikohale vägivalla all kannatanud. See kümnete Euroopa riikide poolt tunnustust leidnud dokument kohustab konventsiooni ratifitseerinud riiki pakkuma vägivalla all kannatanud ohvrile võimalikult palju tuge ja abiteenuseid. Konventsiooni põhipaatos juurutab ühiskonnas mõistmist, et naistevastasel ja peresisesel vägivallal puudub igasugune õigustus ning rõhutab, et vägivallaakti toimepanek lapse juuresolekul on vägivalla raskeim vorm.