Eesti haiglad üldjuhul tudengitele praktika eest tasu ei maksa, samal ajal kui Soomes võib üliõpilane teenida isegi kuni 500 eurot päevas. Arstiteaduskonna üliõpilased tunnistavad, et peale raha on Soome haiglates märksa avaramad õpivõimalused ja noortesse suhtutakse palju paremini.

Kuigi statistika järgi on arstide tung välismaale vähenenud, on mitu korda kõrgem palk meile lähedases riigis endiselt arstide jaoks meelitav. Erilist muret võiks tunda noorte arstide pärast, sest kui meditsiinisüsteemi järelkasv suundub oma karjääri alguses kohe välisriiki, siis tuleb valmis olla selleks, et siin koolitatud arst ei pruugigi enam Eestisse tööle tulla.

Tartu ülikooli arstiteaduskonna ja tudengite esindajate sõnul tuleks välismaa praktikas näha vaid noorte arenemisvõimalust, mitte migratsioonipumpa.

