USAs Kentucky osariigis puhkes tänupüha jalgpallimatši ajal tulistamine, milles kaks inimest kaotas elu.

Haavatuid on neli, vahendas CNN Louisville’i politseid.

Tulistamine leidis aset päeval kella kahe paiku Juice Bowli jalgpallimängu ajal, mil Shawnee park oli tulvil lastega perekondi, kes olid tulnud pühadeaegseid mänge vaatama.

Tulistamises kahtlustatavad on veel jooksus ning selle motiivid pole teada. Neli haavatut on viidud haiglatesse ning ka nende täpsema seisundi kohta esialgu teated puuduvad, kuigi on teada, et haavad ei ole eluohtlikud.