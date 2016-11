"Ma olin kindel, et nüüd ongi kõik. Et meie kodu läheb. Ja kui me majast välja saime, vajusin põllule põlvili ja ainult nutsin," räägib Tartumaal elav naine. Ööl vastu teisipäeva puhkes tema talu hoovis tulekahi.

Häirekeskus sai teate kümmekond minutit pärast südaööd: Vara vallas Papiaru külas põleb suur kõrvalhoone lahtise leegiga. Hoones oli auto varjualaune, kuur ning lauda- ja küüniosa. Päästjate saabumise ajaks oli hoone küüniosa hävinud ja pereema leppinud mõttega, et tema lastel pole enam kodu.

TULEKUMA AKNASSE: Põlenguööl paistsid Heilika kodumaja verandaaknasse taevasse kõrguvad leegid. Praegu näeb ta sealt tumedat ahervaret. (Aldo Luud)

"Kaugus auto varjualuse ja maja vahel oli mõni meeter ja kuumus oli seal selline, et mitu akent läks katki," meenutab talu perenaine Heilika Vau.

Heilika ütles Õhtulehele, et ärkas öösel kella kaheteistkümne ajal selle peale, et akna taga oli kummaline punakas kuma. Ta läks teise korruse verandale ja nägi, et otse akna vastas olevast küünist käivad leegid juba taeva poole.