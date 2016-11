"Väljas on palju erikujulisi ehteid: puuviljad- köögiviljad , käbid, loomad-linnud ja muinasjututegelased. Kõige vanemad on tsaariaegsed paberist inglikujukesed," kirjeldas RMK Sagadi metsakeskuse juhataja Krista Keedus.

Kõik väljapaneku rohkem kui pool tuhat ehet on pärit ühest kogust – kollektsionäär Marika Ploomanni omast. Ehteid on ta kogunud juba 15 aastat ja kogu täieneb igal aastal. Arvatavasti on see Eesti suurim jõulu- ja nääriehete kogu.