"Meil kipub unistamise ja fantaseerimise oskus kaduma. Aga mida rohkem sa unistad, seda rohkem täide läheb," kinnitab selgeltnägijasaate värvikaim osaleja Anu – šamaan, nõid, selgeltnägija…

"Kes ütleb mulle šamaan, kes ütleb nõid." Anu (54) leiab, et suurt vahet seal pole. "Minu lapsed kutsuvad mind Kaika-Anuks." Igapäevatöös on ta kapteni auastmes instruktor Anu Pahka.

Kuid kuidas iganes seda värvikat ja väekat naist kutsuda, igas tegevuses on tal tugev side maa ja loodusega. "Nii šamanism, taarausk, Wicca-värk (teatav nõiakunst –S. R.) – need kõik on väga tihedalt looduse ja maaenergiaga seotud praktikad," sõnab ta.

Küsimuse peale, kas ta oli juba lapsena kergelt metsapoole, hakkab Anu suure häälega naerma. "Kergelt metsapoole – täitsa õige küsimus. Jaa, mulle meeldis lapsepõlves hästi palju looduses käia," kinnitab ta. Ja ka igasugu paranormaalsused pakkusid talle huvi juba plikana.