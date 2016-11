Üleeile oli "Ringvaate" otsestuudios külas nõelravitseja Heino Tiik, kes suskas Grete Lõbule kolm nõela – kaks näkku ning ühe labakätte. Nõnda paigutatud nõelad pidavat aitama peavalude vastu.

Miks Gretele just peavalude vastased nõelad pandi? "Kui nõelu panna, peab ju olema ikka mingi haigus või probleem," selgitab saatejuht. "Ja kuna mul on peavalusid olnud, tundus see kõige lihtsam ja vähem selgitamist vajav moment, mille vastu nõelu panna."

Tema sõnul polnud mõtet hakata saates suuremaid teemasid lahti rullima. Ja lõppude lõpuks ei olnud Heino Tiigi stuudiosse kutsumise mõte mitte Grete tervisest rääkimine, vaid ikka nõelravist ja Heinost kõnelemine.

Et Grete pole kunagi nõelravis käinud, ei osanud ta nõeltega torkimist ka peljata. Ent mis tunne siis ikkagi oli? "Kui nõelad juba ära on pandud, siis nad otseselt nii tunda ei anna, et teeksid valu või midagi. Aga see teadmine, et need nõelad sul kuskil on, püsib kogu aeg," naerab saatejuht.