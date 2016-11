Paljud ehk ei tea või ei mäleta, et eile 60aastaste liigasse jõudnud helilooja ja klahvpillimängija Sven Grünberg oli nooruses progerokibändides Ornament ja Mess ka laulja. Kuid tuttava mahategev kommentaar võttis elektrooniliste helide meistril edasiseks soovi mikrofoni suu juurde tõsta.

TÄHISTAB KONTSERTIDEGA: Sven Grünbergi kontserdisari «Autoportreed» algas eile ­Pärnus, jäänud on homne ja ülehomne kontsert Tallinnas ning Tartus. Laval on peale juubilari Ott Lepland, rahvusmeeskoor, keelpillikvartett Prezioso+ ja kammerorkester, seniste ­helitööde kõrval kõlab ka kaks uut teost. (Laura Oks)

Pärast kuue aasta tagust südameoperatsiooni ei jaksaks ta suure tahtmisegi korral valju lauluhäält teha, küll aga jõuab ta sõrmedega mööda klahve ludistada, tuua kuulajate kõrvu aina uut muusikat, kasvatada noore isana esimeses klassis käivat tüdrukutirtsu Stella Milet ja vedada Eesti budismi instituuti.

Kui suure väljakutse sedavõrd pisike laps oma kasvatamisega esitab? Ja on ta isaga ka sama usku?

Tütar on tubli, õpib ka klaverit. Kuid arvan, et hea õpetaja ei peaks enda koopiaid tootma, vaid nägema, mis just antud tegelinski puhul hea oleks, ja siis just selles suunas hoogu andma. Ja nii me teemegi. Juttu on olnud näiteks sellestki, et teda huvitaks nii matemaatika kui ka arstiks saamine.