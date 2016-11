Täna Tallinnast Brüsselisse lendama pidanud Nordica lennuk pöördus kella 19.15 paiku kohe pärast õhkutõusmist Tallinna lennuväljale tagasi, kuna andur andis teate telikurikkest.

Nordica äriarendusdirektor Sven Kukemelk ütles Delfile, et Tallinnast kell 19.15 Brüsseli suunas väljunud lennukil andis andur pärast õhkutõusu teate, et lennukil on telikuprobleem.

"Tallinnas kontrolliti telik üle, mis oli korras. Selgus, et tegemist on anduri veateatega ja viga parandati koheselt," selgitas Kukemelk.

Lennuk väljus kell 19.50 uuesti Brüsseli poole.

Uudis on refereeritud Delfist.