Jüri Ratas ja Edgar Savisaar kemplevad avalikult rahaasjade üle, aga kuidas lood tegelikult on? Osa toetust võeti Savisaarelt tõesti ära, ent ta seis pole laita – lisaks Keskerakonna palgale maksab riik talle riigikogulase pensioni. Tagatipuks sai ta toetajate abil alla ­ülikalli bioonilise jala.

TEHTUD! «Tänu inimestele, kes toetasid mind MTÜ Jalg Alla kaudu, on üks minu unistustest täitunud,» teatas Edgar Savisaar Facebookis. (Facebook)

Uus etapp saagas Savisaar vs Keskerakonna uus juht Jüri Ratas saab alguse kolmapäeva õhtul. Ratas räägib ETV "Pealtnägijas", et partei on peatanud kõik tellimused advokaatidele, sealhulgas ka Edgar Savisaare omadele.

"Põhjus on üks – seda ressurssi meil 2016. aasta eelarves pole olemas," selgitab Ratas. Minibuss ühes juhiga olla aga siiani Savisaare käsutuses. Ratas nendib, et ilmselt ei teostu ka algne plaan pakkuda Savisaarele auesimehe kohta, kuna Savisaarega on võimatu telefoni teel või nelja silma all kontakti saavutada.

Savisaar: andsin auto tagasi