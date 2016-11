Riigikogu liige ja endine telemees Tanel Talve rääkis ETV "Ringvaates", et veetis nädala haiglas, esimesed päevad intensiivravis, kuna sai insuldi.

“Mina mõtlesin ka, et see on mingisuguste vanainimeste värk,” sõnas Talve, kes augustikuus 40. sünnipäeva tähistas. “Tundus, et varavõitu selliste asjade jaoks. See ei ole sugugi 90aastaste inimeste probleem, vaid võib tabada ka nooremaid,” lisas Talve ja tunnistas, et omajagu tobedust oli olukorra juures küll ja veel — mees ei saanud mitu päeva aru, mis tema tervisega lahti on.

Talvet on juba ammu kimbutanud kõrge vererõhk ja sestap ei pööranud ta ka kehvale enesetundele kuigi palju tähelepanu, kuni ühel hommikul ei tundnud ta üldse oma vasakut kätt ning ta helistas kiirabisse.

Uudis on refereeritud Publikust.

Tänavu oktoobris Riigikogus aset leidnud südamepäeval, mil rahvaesindajate tervist uuriti ja tehti teavitustööd, ütles Tanel Talve Õhtulehele, et tervis "võiks parem olla, nagu enamusel eestlastest". "Rohkem kehalist liikumist ja siis ongi juba pooled asjad poole paremad."