Kuidas end kirjakeeles väljendame ja tähti maalime, võib meie iseloomu kohta avada rohkem, kui oskame karta. Mida aga võib välja lugeda vastselt ametisse astunud ministrite allkirjadest?

Peaminister Jüri Ratas

Optimistliku natuuriga Ratas loodab, et kõik läheb hästi ja sujuvalt, ent liigjärsk muutus võib temas esile kutsuda veidraid reaktsioone.

Kuigi väliselt enesekindel ja suursugune, siis sisimas õrn ja haavatav. Tema isiksus on talle kilbiks ja kaitseks. Tegu on kõva pähkliga, kel raske end avada. Küll aga on tal kindlad seisukohad. Vaielda on temaga kohati keeruline.