Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma loodab enne jõule kohtuda esimese Eesti riigipeana tema auks korraldatud tänujumalateenistusest loobunud presidendi Kersti Kaljulaidiga , et arutada edasist võimalikku koostööd.

Nüüd on saadetud presidendile kutse jõulujumalateenistusel osalemiseks. "Samuti on peapiiskopil plaanis presidendiga enne jõule kohtuda, et edasisest võimalikust koostööst omavahel kõneleda.

Enne kohtumist ei oota peapiiskop presidendilt vastust ega saa teha ka järeldusi edasise koostöö osas," ütles Kalle Kõiv EELK avalikest suhetest Õhtulehele. Kersti Kaljulaid on esimene Eesti riigipea, kes on loobunud tema auks korraldatavast tänupalvusest.

"Need on otsused, mida president langetab ise. Kuid kindlasti on selles ametis keeruline leida õiget tasakaalu inimese enda soovide ja institutsionaalsete ülesannete vahel," on öelnud peapiiskop Postimehele.