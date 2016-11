Pühapäeval algab jõuluootuse aeg. Mida varem hakata tegema ettevalmistusi jõuluõhtuks, seda vähem on närvilisust ja stressi, seda rohkem saab keskenduda perele ja ühistele ettevõtmistele, mis jäävad meelde aastakümneteks.

Suurem jagu jõuluõhtu ettevalmistusi on sellised, mida saab teha kogu pere koos. Kui igaüks on saanud sõna sekka öelda, midagi oma kätega teha, on jõuludel hoopis teistsugune maik kui siis, kui asja ainus mõte on jõuluõhtu lookas laud ja kingikuhilad.

Jõuluaeg loob mälestusi. (Vida Press)

Tee ustele jõulupärjad

Pärja tegemisega saavad kõik hakkama – kui selle kuuseokstest meisterdamine tundub liiga keeruline, saab aluse osta ja endale vaid kaunistamisrõõmu jätta.