Lahja alkoholi aktsiisitõus on viimastel päevadel tekitanud korraliku tormi, räägitakse lausa sellest, et see toob kaasa õlle ja lahjade alkohoolsete jookide 50%-lise hinnatõusu ning Eestis saab peale seda olema absoluutselt kõige kallim alkohol sissetuleku kohta terves Euroopa Liidus.

Lahja alkoholi aktsiisi soovitakse tõsta väga kiiresti ja kokkuvõttes üle kahe korra. Alkoholiaktsiisi tõstmine tõstaks ka ülejäänud kaupade hindu, sest kaupmehed tahavad enda kasumimarginaalid tagasi teenida.

"Kui me tahame Eesti riigieelarve arvelt toetada Läti riigieelarvet ja Soome riiki siis miks mitte laske käia, aga ta kahjustab ka teisi sektoreid, kes asjas üldse süüdi ei ole, turismisektorit, väikekauplusi Lõuna-Eestis," ütles Marje Josing, Konjuktuuriinstituudi direktor.