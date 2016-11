Meedias on olnud täna kõne all Reformierakonna uue esimehe kandidaadid. Uute võimalike liidritena on märgitud Kristen Michalit ja Hanno Pevkurit. Kaja Kallas kinnitas täna raadiouudistele, et tal ei ole kavas esimeheks kandideerida.

Taavi Rõivase juhtimisel on Reformierakond kukutud opositsiooni. Jõuga teda välja vahetama ei hakata, nii taandumine kui ka samale kohale tagasi pürgimine saab olla tema enda otsus, kirjutab Eesti Päevaleht. Samas ei saa erakond minna kohalikele valimistele juhiga, kes kaotas koha valitsuses.

Taavi Rõivas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et hetkel on tal olulisem juhtida erakonda muutunud oludes ning esimeheks kandideerimist otsustab ta siis, "kui on õige aeg“, vahendas ERRi uudisteportaal. "Korraline kongress toimub meil kevadel. Iga asi omal ajal ja küllap ma mõtlen sellele ja küllap pean ma ka erakonnakaaslastega nõu. Praegu on mõneti pakilisemaid teemasid, millega tegeleda, kui oma isiklik tulevik," rääkis Rõivas telefonil ja lisas, et praegu ta oma kohalt taganeda ei kavatse.