Eesti telekanalites on suur valik eestimaiseid sarju ja saateid, millest mõned on paremini välja kukkunud, mõned halvemini. Kuid millist sarja sina nende seast üldse vaadata ei kannata?

Praegu eetris olevate eestimaiste telesarjade valik on üsna lai. Leidub nii suhtesarju, nagu näiteks ülipopulaarne “Pilvede all”, komöödiasarju nagu näiteks “Kellapid” ja “Köök” ja krimisarju, nagu näiteks “Siberi võmm” ja “Kättemaksukontor”.

Viimasel ajal on telesarju kritiseerinud näiteks näitleja Karl-Andreas Kalmet, kes ütles, et kõik eesti telesarjad on halvad ja tema ei tahaks neist mitte üheski mängida. “Kui ma hakkan mõtlema selle peale, mis meil preagu teles on, nimeseid nimetamata, ei kannata need sarjad ikkagi mingisugust kriitikat," ütles ta.