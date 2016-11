Kohtla kaevandusmuuseumis taanduma hakanud uputus muutus ööga erakordselt suureks ja väidetavalt on suurveega hädas kogu piirkond.

Kohtla kaevandusmuuseumi direktor Andres Kraas möönis eile, et uputus neil oli, aga eilse seisuga oli see taandumas.

"Teate, täna on aga asjalood hoopis teised ja toimumas on midagi erakordset," ütles Kraas täna uuesti Delfiga ühendust võttes. Nimelt on vahepeal maha sadanud vihma ja piirkonnas valitsevate eripärade tõttu Kraasi sõnul muuseumi maa-alused osad mitmesaja meetri ulatuses uppumas. Samuti on muuseumijuhi teada kogu vesikonnas ehk ka ümberkaudsetel majadel ja piirkondadel suurveega probleeme.

