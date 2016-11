Saatejuht Allan Muuk näitab tänases KolmeDokis, miks ei ole hea mõte purjus peaga autorooli istuda.

Igal aastal tabatakse Eesti teedelt ligi 7500 roolijoodikut – see on Põlva linna täis rahvast, kuid seegi on ainult jäämäe veepealne tipp.

TV3-e KolmeDok toob ekraanile Eesti kõige paadunumad alkohoolikud, kõige kohutavamad liiklusõnnetused ja kõige häbiväärsemad juhtumid, mida poleks juhtunud kui autot juhtinud inimene oleks olnud kaine.