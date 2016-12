Ristmikul põrkavad kokku ratsanik ja auto. Hobuse seljas ratsutanud mister Smith saab vigastada ja kaebab autojuhi kohtusse. Kohtus küsitleb teda juhi advokaat:

"Mister Smith, te rääkisite meile oma vigastustest. Aga raportist nähtub, et vahetult pärast sündmust väitsite te politseinikule, et teil pole midagi viga."

"Lubage mul selgitada," ütleb Smith. "Kui politseinik sündmuspaigale jõudis, läks ta kõigepealt mu hobuse juurde. "Näib, et tal on jalg murdunud," ütles politseinik, võttis oma koldi välja ja lasi hobuse maha. Siis tuli ta minu juurde ja küsis, kuidas ma end tunnen. Loomulikult vastasin mina, et kõik on korras!"